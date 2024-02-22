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Российский самолет сбросил авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ

Белгородская область, Четверг 22 февраля 2024 15:41
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Российский самолет сбросил авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ Архивное фото: Российский самолет сбросил авиабомбу на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский самолет на днях сбросил на Белгородскую область авиационную бомбу ФАБ-250. Однако официальные власти об этом умолчали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Издание пишет, что 18 февраля в селе Солоты был найден ФАБ-250. Власти эвакуировали около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал авиабомбу "взрывоопасным предметом" и не стал озвучивать причины ее появления.

Российский самолет сбросил авиабомбу на Белгородскую область, - СМИ

Скриншот: Место падения бомбы (google.com/maps)

"В Валуйском городском округе в селе Солоты найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны РФ взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий", - написал Гладков.

Россияне сбрасывают бомбы на оккупированные территории Украины

В начале января кафиры из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

А в сентябре российские войска нанесли авиаудар по жилым домам оккупированной Новой Каховки. Момент атаки удалось запечатлеть на видео.

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