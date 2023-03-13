Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: было более 90 "прилетов"

В понедельник, 13 марта, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. За сутки зафиксировано 94 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня россияне осуществили обстрелы территорий шесть общин. Было зафиксировано 94 "прилета" - из минометов, артиллерии (РСЗО и САУ), 2 ракетных прилета, а также сброс 4 взрывных устройств с БПЛА (типа ВОГ)", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара по поселку Зноб-Новгородское погиб один человек, еще четверо получили ранения. Также по территории общины оккупанты стреляли из артиллерии.

В Эсманской общине под обстрел россиян попала окраина села Бачевск. В результате минометного обстрела поврежден жилой дом и нежилые здания.

В результате артиллерийского обстрела по городу Середина-Буда повреждены четыре частных жилых дома и гараж. Также по территории общины были минометный и артиллерийский обстрелы.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину, в результате чего поврежден жилой дом.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области, в результате чего погиб человек.

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