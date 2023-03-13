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В Сумской области россияне обстреляли аграрный лицей: есть жертва и раненые

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Сумы, Понедельник 13 марта 2023 12:58
В Сумской области россияне обстреляли аграрный лицей: есть жертва и раненые Фото: оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области 13 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"В Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское", – рассказал он.

По его словам, оккупанты нанесли удар в районе местного профессионально-аграрного лицея.

"Один гражданский человек погиб, 4 человека ранены", - добавил Ермак.

В Сумской области россияне обстреляли аграрный лицей: есть жертва и раненые

Как сообщалось, с самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской области из разных видов вооружения.

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Сумская область
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