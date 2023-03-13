В Сумской области россияне обстреляли аграрный лицей: есть жертва и раненые

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, оккупанты нанесли удар в районе местного профессионально-аграрного лицея.

Как сообщалось, с самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской области из разных видов вооружения.

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