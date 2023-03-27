Войска РФ вновь обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей, есть повреждения

В понедельник, 27 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, с 12:50 до 12:55 зафиксировано два прихода из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Заря.

При этом в 13:40 районе населенного пункта Костобобров зафиксировано два "прилета" из противотанковой управляемой ракеты.

В период с 13:15 до 13:45 зафиксировано 14 приходов из миномета 120 мм в районе села Барановка. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы. Пожар удалось ликвидировать.

Также с 15:25 до 15:35 из ствольной артиллерии было зафиксировано девять прилетов в районе н.п. Ромашково.

Кроме того, с 16:02 до 16:05 зафиксировано 7 приходов, предположительно из САУ в район населенного пункта Сварково.

При этом около 17:48 зафиксировано 8 приходов из ствольной артиллерии в район населенного пункта Шалыгино. В результате обстрела повреждены два частных дома.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из минометов и артиллерии.

Кроме того, военные фиксировали около 16 "прилетов" из миномета 120 мм по району населенного пункта Клюсы Черниговской области.

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