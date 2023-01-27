Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области из минометов

В пятницу, 27 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram .

Так, в период с 16:20 до 16:35 было совершено семь обстрелов, вероятно с минометов 120 мм, в район н.п. Хреновка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Кроме того, 25 января российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

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