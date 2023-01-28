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Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области

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Украина, Суббота 28 января 2023 17:05
Оккупанты из минометов снова обстреляли Черниговскую и Сумскую области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север".

"Вражеские войска продолжают обстреливать населенные пункты приграничья Сумской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.

  • С 10:45 до 11:30 сообщили о 6 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Старая Гута;
  • С 10:27 до 11.30 сообщили о 12 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Николаевка;
  • С 11:40 до 11:50 сообщили о 6 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Строительное;
  • С 11:33 до 11:40 сообщили о 3 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Стягайловка.

В оперативном командовании добавили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала

Напомним, что в пятницу, 27 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Также ранее военные РФ, используя минометное оружие, два раза обстреляли приграничные территории Черниговской области.

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