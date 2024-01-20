Силы ПВО на юге уничтожили два "Шахеда", - Гуменюк
Силы противовоздушной обороны на юге ночью уничтожили два вражеских ударных беспилотника типа "Шахед".
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире национального телемарафона.
"Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону", - отметила Гуменюк.
По ее словам, направление полета вражеских дронов-камикадзе в эту ночь было с юга на север и запад.
Атака дронов в ночь на 18 января
Отметим, что предыдущий удар по Украине с помощью "Шахедов" был зафиксирован 18 января. Тогда враг применил 33 единицы дронов, которые запустил из района Приморско-Ахтарск и Курской области России. Также войска РФ атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ по Харьковской области.
Противовоздушная оборона уничтожила 22 единицы вражеских дронов, остальные дроны не достигли своих целей.
"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ", - писали Воздушные силы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.