Российские военные из артиллерии обстреляли Марганец: повреждены частные дома

В понедельник, 30 января, российские военные обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Начну с главного: по состоянию на эту минуту информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером, выясняется", - говорится в сообщении.

Лукашук попросил всех соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные данные.

"Очередной беспокойный день пережила Никопольщина: там из тяжелой артиллерии враг обстрелял Красногригорьевскую общину и Марганец", - добавил глава облсовета.

По его словам, были повреждены два частных жилых дома, а люди невредимы.