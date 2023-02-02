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Россияне дважды обстреляли Никопольский район: прилетели более 20 снарядов

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Днепропетровская область, Четверг 02 февраля 2023 19:51
Россияне дважды обстреляли Никопольский район: прилетели более 20 снарядов Фото: Россияне дважды обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня россияне дважды обстреляли Никопольщину", – говорится в сообщении.

Лукашук объяснил, что россияне из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли Марганецкую территориальную общину.

"Более двух десятков вражеских снарядов прилетели в мирное общество. В результате обстрела никто не пострадал, это главное", - добавил глава облсовета.

Напомним, что во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Напомним, 30 января оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

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