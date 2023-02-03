ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 07:59
Войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии Фото: войска РФ ночью обстреляли Никополь со ствольной артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 3 февраля, с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"В течение ночи армия России произвела обстрел города Никополь с использованием ствольной артиллерии. Сейчас идет осмотр мест взрывов. Люди не пострадали", - говорится в сообщении Евтушенко

По его словам, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.

Напомним, что во вторник, 31 января, российские военные атаковали два района в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена линия электропередач.

Также 30 января оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки были повреждены частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
Оценят кандидата? Чего ждать от сегодняшнего саммита Украина-ЕС
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина