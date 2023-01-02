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Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район: повреждены дома, возник пожар

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Понедельник 02 января 2023 20:06
Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район: повреждены дома, возник пожар Фото: оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 2 января, трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Весь день враг не оставлял в покое Никопольский район. В общей сложности, было зафиксировано 3 обстрела. С 14 до 15 часов били по Марганецкой громаде "Градами" и из ствольной артиллерии. Разрушения уточняются", - отметил Лукашук.

По его словам, также оккупанты обстреляли Червоногригоровскую территориальную громаду. Загорелся один из жилых домов, спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв. Всего от обстрела было повреждено 5 жилых домов.

Напомним, российские военные 31 декабря обстреляли город Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

Позже, ночью 1 января, оккупанты повредили в Никополе более десятка домов. По меньшей мере, повреждены 9 многоэтажных и 4 частных жилых домов, 6 хозяйственных построек, один автомобиль.

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