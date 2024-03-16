Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": сколько целей сбила ПВО
Коллаж РБК-Украина
Российские войска сегодня ночью, 16 марта, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО уничтожили все вражеские цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 16 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены два из двух ударных дронов типа Shahed в Харьковской области", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Ранее в Воздушных силах сообщалось, что ночью наблюдалась угроза ударных беспилотников для Харьковской и Сумской областей. По данным мониторинговых пабликов, "Шахеды" были запущены с территории Белгородской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.