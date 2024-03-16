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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Субота 16 березня 2024 06:39
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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": скільки цілей збила ППО Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 16 березня, атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено два з двох ударних дронів типу Shahed у Харківській області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Війська РФ вночі атакували Україну &quot;Шахедами&quot;: скільки цілей збила ППО

Раніше у Повітряних силах повідомлялося, що вночі спостерігалася загроза ударних безпілотників для Харківської та Сумської областей. За даними моніторингових пабліків, "Шахеди" було запущено з території Білгородської області.

Атака "Шахедів" у ніч із 14 на 15 березня

У четвер, 14 березня, російські війська вкотре атакували південні, центральні та західні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Після 21:00 у Хмельницькій області було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин, під час неї лунали звуки вибухів.

На Вінниччині під час нічної атаки один із дронів потрапив до житлового будинку. Внаслідок атаки загинула одна, поранено чотирьох людей.

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