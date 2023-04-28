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Войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО

Фото: войска РФ выпустили по Украине 23 ракеты, большинство уничтожили силы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 28 апреля, около 4 часов утра российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Цели уничтожены в зонах ответственности воздушного командования "Центр", воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг".

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Вражеская ракета попала в многоэтажный дом.

В результате ракетного удара россиян по Днепру, ночью 28 апреля, погибли женщина и ребенок.

Сегодня ночью, 28 апреля, в Украине объявлена ​​масштабная воздушная тревога, в ряде регионов звучали взрывы.

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