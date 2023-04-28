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Війська РФ випустили по Україні 23 ракети, більшість знищили сили ППО

Фото: війська РФ випустили Україною 23 ракети, більшість знищили сили ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі знищені в зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку.

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру, вночі 28 квітня, загинули жінка та дитина.

Сьогодні вночі, 28 квітня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, у низці регіонів лунали вибухи.

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