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Войска РФ выпустили по Никопольскому району почти 90 снарядов: пострадали три громады

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Днепропетровская область, Вторник 27 сентября 2022 08:13
Войска РФ выпустили по Никопольскому району почти 90 снарядов: пострадали три громады Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне нанесли новые удары по Никопольскому району в Днепропетровской области. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Предварительно, людей не задело.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

Войска РФ выпустили по Никопольскому району почти 90 снарядов: пострадали три громады

В Марганце пострадали 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся.

Войска РФ выпустили по Никопольскому району почти 90 снарядов: пострадали три громады

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

Как сообщалось, ранее российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки врагов у некоторых населенных пунктов исчезало электроснабжение.

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