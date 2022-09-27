Війська РФ випустили по Нікопольському району майже 90 снарядів: постраждали три громади

Росіяни завдали нових ударів по Нікопольському району на Дніпровщині. Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Попередньо людей не зачепило.

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські будівлі, автомобілі.

У Марганці постраждали 10 приватних будинків, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газопровід та лінії електропередач. Один будинок спалахнув.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються.

Як повідомлялося, раніше російські окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворогів у деяких населених пунктів зникало електропостачання.

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