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Войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет, - ISW

Новина українською →
Четверг 20 апреля 2023 03:10
Войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет, - ISW Фото: войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска продолжают использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" по югу Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был преднамеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.

Российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период.

Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.

Ключевые выводы ISW:

  • ФСБ, похоже, проводит масштабную перестройку внутренних органов безопасности.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы уже проводят некоторые контрнаступательные действия.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и в западной части Донецкой области.
  • Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки в Запорожской области.
  • Российские чиновники продолжают подготовку к отправке электронных повесток и созданию электронного реестра лиц, имеющих право на военную службу.

Напомним, что в Одессе и регионе прошлой ночью были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.

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