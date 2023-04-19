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В Одессе и области прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги

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Одесса, Среда 19 апреля 2023 02:00
В Одессе и области прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги Фото: в Одессе прозвучали звуки взрывов во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрывов на данный момент никакой официальной информации не сообщалось.

Жителям города и области до окончания воздушной тревоги рекомендуют оставаться в укрытиях.

Обновлено (2:13)

В областном центре были слышны повторные взрывы.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 4 апреля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар.

Также мы писали, что войска РФ 4 апреля атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Позже в СБУ заявили, что задержали жителя Одессы, который передавал оккупантам координаты разных объектов и таким образом корректировал атаки "Шахедов" по городу.

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