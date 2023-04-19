Войска РФ ударили "Шахедами" по объекту инфраструктуры в Одесской области: возник пожар

Российские войска сегодня ночью, 19 апреля, ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской РВА.

В результате атаки дронов-камикадзе возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Принимаются меры по локализации пожара, на месте происшествия задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа "Шахид-136" по Одесщине. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - говорится в сообщении Одесской РВА.

Напомним, что в Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что российские военные ночью 4 апреля атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. В результате попадания по одному из предприятий возник пожар.

Позже в СБУ заявили, что задержали жителя Одессы, который передавал оккупантам координаты разных объектов и таким образом корректировал атаки "Шахедов" по городу.

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