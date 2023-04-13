Корректировал атаки "Шахедов" по Одессе. СБУ задержала информатора РФ

Служба безопасности задержала жителя Одессы, который передавал оккупантам координаты разных объектов. Он корректировал атаки "Шахедов" по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, приспешником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса.

"Злоумышленник распространял информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и стратегически важных объектах оборонно-промышленного комплекса Одессы", - говорится в сообщении.

Мужчина распространял в Telegram-группе, участники которой были россияне, информацию о местонахождении подразделений Сил обороны и их вооружении.

Кроме того, информатор "сливал" данные по выполнению предприятием оборонных заказов.

К тому же после российских воздушных атак злоумышленник фиксировал и распространял в собственной группе последствия "прилетов". Эти данные враг мог использовать для повторных ударов дронами-камикадзе по Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ. Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ задержала информатора РФ, корректировавшего атаки "Шахедов" по Одессе (t.me/SBUkr)