Войска РФ ударили ракетами по Днепропетровской области: в ОВА назвали последствия
Войска РФ ночью выпустили по Днепропетровской области две ракеты. Одна из них была уничтожена силами ПВО из ПвК "Восток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Сообщается, что вторая ракета попала по территории Днепровского района области.
Кроме того, ночью враг бил по Никопольскому району с применением тяжелой артиллерии и РСЗО "Град".
"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Повреждены также пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта", - говорится в сообщении главы ОВА.
Также сообщается, что во время обстрела повредили газопровод и 4 линии электропередач, в результате чего без света осталось почти полторы тысячи семей.
Также в Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ночная атака 16 октября
Российские войска ночью 16 октября применили комбинированну атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины, в некоторых областях все еще объявлена воздушная тревога.
Во время тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области.
Кроме того, звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. Позже мэр Хмельницкого заявил, что в регионе работали украинские силы ПВО.
В Генштабе ВСУ сообщили, что враг применил в ходе атаки ударные БПЛА, а также крылатые ракеты Х-59 и баллистические ракеты "Искандер-М".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.