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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дронов

Украина, Понедельник 16 октября 2023 01:07
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дронов Фото: в Украине объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:25:

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дронов

Силы обороны юга сообщают о запуске групп "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области!

Воздушные силы сообщают, что "Шахеды" приближаются к Николаеву с северо-востока! Другие несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградской области!

Несколько групп "Шахедов" из Херсонской области залетают в Николаевскую область!

Также ВС информируют об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов! Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!

Обновлено 02:17

Зафиксированы отбои воздушной тревоги по областям.

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дроновВоздушные силы сообщают о "Шахедах" на севере Николаевской области и в Кировоградской области, двигаются в направлении Черкасской области.

Обстрелы Украины ночью 16 октября

Ранее мы сообщали о взрывах в Днепре во время воздушной тревоги. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.

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