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Війська РФ вдарили ракетами по Дніпропетровській області: в ОВА назвали наслідки

Понеділок 16 жовтня 2023 07:50
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Війська РФ вдарили ракетами по Дніпропетровській області: в ОВА назвали наслідки Фото: війська РФ вдарили ракетами по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі випустили по Дніпропетровській області дві ракети. Одна з них була знищена силами ППО із ПвК "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака.

Повідомляється, що друга ракета потрапила територією Дніпровського району області.

Крім того, вночі ворог бив по Нікопольському району із застосуванням важкої артилерії та РСЗВ "Град".

"У Нікополі пошкоджено по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійну установу, транспортний об'єкт та сквер. Пошкоджено також п'ятиповерхівку, 3 приватні будинки, господарську споруду, авто та зупинку транспорту", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Також повідомляється, що під час обстрілу пошкодили газопровід та 4 лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилося майже півтори тисячі сімей.

Також у Марганецькій громаді пошкоджено два будинки, релігійний об'єкт та електромережі. На щастя обійшлося без постраждалих.

Нічна атака 16 жовтня

Російські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.

Окрім того, звуки вибухів чули у Хмельницькій області. Пізніше мер Хмельницького заявив, що у регіоні працювали українські сили ППО.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог застосував під час атаки ударні БПЛА, а також крилаті ракети Х-59 та балістичні ракети "Іскандер-М".

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