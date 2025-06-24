RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Войска РФ ударили по городу Самар Днепропетровской области: есть раненые и погибшие

Фото: войска РФ ударили по городу Самар Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 24 июня, атаковали город Самар Днепропетровской области. Сообщают о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В Самаре двое погибших. Девять пострадавших, большинство госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии", - отметил глава Днепропетровской ОГА.

Сначала сообщалось, что в результате вражеского обстрела пострадали три человека, которых медики госпитализировали.

 

Удар по Днепру и области 24 июня

Россия сегодня днем, 24 июня, нанесла баллистический удар по мирному населению в Днепре. В результате атаки погибли 7 человек, еще более 70 - ранены, среди них десять детей. Разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, учебные заведения и больницы.

В результате атаки взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВторжение России в Украину