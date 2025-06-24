Війська РФ вдарили по місту Самар Дніпропетровської області: є поранені та загиблі

Удар по Дніпру та області 24 червня

Росія сьогодні вдень, 24 червня, завдала балістичного удару по мирному населенню в Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло 7 осіб, ще понад 70 – поранені, серед них десятеро дітей. Руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, навчальні заклади та лікарні.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею було пошкоджено пасажирський потяг "Одеса-Запоріжжя". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Детальніше про атаку ворога на Дніпро - у матеріалі РБК-Україна.

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