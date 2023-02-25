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Артиллерийский обстрел Авдеевки: в ОВА показали последствия вражеских ударов

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Авдеевка, Суббота 25 февраля 2023 18:40
Артиллерийский обстрел Авдеевки: в ОВА показали последствия вражеских ударов Фото: Артиллерийский обстрел Авдеевки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли Авдеевку в Донецкой области и разрушили школу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За неполный день сегодня россияне уже дважды обстреляли город из артиллерии, один раз - танками, нанесли авиаракетный удар, а также удары "Градами", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что снаряды и ракеты прилетали по жилым кварталам и промзоне – ранен по меньшей мере 1 человек.

"Авиаракетным ударом россияне разрушили школу №2 - опорную школу, которую только в 2021 году мы открыли после полной реконструкции. С ее ремонтом нам изрядно помогло правительство Литвы - он выделил более 700 тысяч евро на новейшее оборудование для школы", - добавил глава области.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населенные пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

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