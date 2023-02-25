Оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области: пострадал один человек

В субботу, 25 февраля, россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника.

"Также от обломков стекла пострадал человек", - добавил начальник гарнизона.

Мельник отметил, что враг совершил атаку по гражданским объектам ракетой С-300.

"Оккупанты обстреляли город Константиновка в Краматорском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, российские военные обстреляли Авдеевку в Донецкой области и разрушили школу.

В субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.

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