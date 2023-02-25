Россияне из авиации атаковали Авдеевский коксохим и ранили одного человека (видео)

В субботу, 25 февраля, россияне по авиации атаковали Авдеевский коксохим в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Украины Муссы Магомедова.

"Это не кадры из фильма страха, это – Авдеевский коксохимический завод сейчас", - говорится в сообщении. Отмечается, что оккупанты сегодня разбомбили здания заводоуправления. Есть раненый сотрудник. "Целенаправленно бомбили завод авиацией", - добавил нардеп.