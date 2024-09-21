ВСУ и войска РФ имеют успехи в Харьковской области и на Донбассе: карты ISW

Силы обороны Украины согласно последним геолокационным кадрам, имеют успехи как в Харьковской области, так и на Донбассе. В то же время, параллельно на этих направлениях продвигается и враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Недавно, 20 сентября, украинские и российские войска продвинулись на севере Харьковской области.

Геолокационные кадры от 19 числа показывают, что ВСУ продвинулись до улицы Героев Чернобыля в центральной части Волчанска, к юго-западу от Волчанского агрегатного завода.

Российский военкор 20 сентября заявил, что войска РФ и украинская армия соперничают за захват агрегатного завода в Волчанске, но по состоянию на 19 сентября на заводе в настоящее время действуют российские войска.

Представитель украинской Харьковской группы войск полковник Виталий Саранцев заявил 17 сентября, что российские войска по-прежнему контролируют Волчанский агрегатный завод, в то время как ISW оценил 16 сентября, что украинские войска недавно продвинулись на завод, что подтверждает заявление украинца о том, что позиции в этом районе часто оспариваются.

Геолокационные кадры, опубликованные от 20 сентября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Тихого (к северо-востоку от Харькова и непосредственно к востоку от Волчанска).

Российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись на 300 метров вдоль Травянского водохранилища и укрепили свои позиции в северной части Глубокого (к северу от Харькова). Однако ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Глубокого, Волчанска и Тихе 19 и 20 сентября, а российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали в районе Глубокого.

Операция №2 - Луганская область

Согласно геолокационным кадрам от 19 и 20 сентября, россияне продвинулись в северо-западной части Макеевки и в полях к востоку от Невского (оба к северо-западу от Кременной).

Также российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в Макеевке, а один блогер утверждал, что российские войска захватили весь поселок, хотя ISW пока не видел подтверждения того, что российские войска захватили всю Макеевку.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, показывают, как украинские беспилотники и артиллерийские удары отражают российскую механизированную атаку численностью в взвод к востоку от Ковалевки (к юго-западу от Сватово) в районе позади предполагаемого ISW российского наступления.

Российский военкор утверждает, что россияне продвинулись на 2,5 километра вглубь вдоль ветрозащитные полосы в направлении Кившаровки (юго-восток от Купянска) и на 2,3 километра в направлении Невского. Но ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Отмечается, что 19 и 20 сентября российские войска продолжали наземные атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Степовой Новоселовки, Глушковки и в направлении Лозовой;

к северо-западу от Кременной в районе Чернещины, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Тернового и Заречного;

к западу от Кременной в районе Торского;

и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Согласно геолокационным кадрам от 17 сентября , ВСУ незначительно продвинулись к северо-востоку от Верхнекаменского (к востоку от Северска) и к западу от Сакко и Ванцетти (к юго-западу от Северска). Хотя эти продвижения, вероятно, не являются недавними.

19 и 20 числа враг провел атаки в районе Ивано-Дарьевки и Выемки.

В эти же дни россияне продолжали наступательные операции вблизи Часов Яра, около Ивановского, Курдюмовки , Ступочек и Белой Горы. Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе нет.

Военкор РФ заявил, что россияне продвинулись на 1,45 км в глубину лесной местности к югу от Ивановского, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Геолокационные кадры от 20 сентября показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на восток до улицы Терешковой в восточной части Торецка.

Российские блогеры утверждали, что войска россиян продвинулись дальше в Торецке и к югу от Торецка в районе Нью-Йорка, но ISW не обнаружила подтверждения этим заявлениям.

19 и и 20 числа российские войска продолжали наступательные операции:

в Торецке;

к северо-востоку от Торецка в районе Дачного;

к югу от Торецка в районе Нелиповки;

и около Торецка в направлении Щербиновки.

Российские войска, согласно геолокационным кадрам от 19 сентября, показывают, что враг недавно незначительно продвинулся к юго-западу от Михайловки (к юго-востоку от Покровска и к востоку от Селидово).

Блогеры РФ утверждали, что российские войска также продвинулись на 500 метров в северной части Гродовки (к востоку от Покровска) и к юго-востоку от Покровска возле Селидово, и к югу от Карловки и к западу от Невельского. Однако ISW не увидела подтверждения этим заявлениям.

Согласно сообщениям, российские войска продвинулись к западу от Донецка 20 сентября на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе. Российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись к западу от Острого, но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Известно, что враг 19 и 20 числа провел наступательные операции в районе Георгиевки и в направлении Дальнего.

Также согласно сообщениям, 20 сентября российские войска продвинулись к юго-западу от Донецка в направлении Угледара, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись в районе Водяного и на 1,6 км к северу от Константиновки (оба к северо-востоку от Угледара), но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

Противник 19 и 20 числа провел наступательные операции:

к северо-востоку от Угледара в районе Катериновки, Константиновки и Водяного;

около самого Угледара;

к западу от Угледара в районе Пречистовки;

и в направлении Богоявленки (к северо-западу от Угледара).

Генштаб Украины сообщил, что 19 и 20 сентября российские войска провели наступательные операции в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей в районе Ровнополья (юго-западнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска продолжали ограниченные позиционные операции на западе Запорожской области 20 сентября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки на восточном (левобережье) Херсонской области.