Россияне активизировались на Лиманском направлении. Какая ситуация на фронте

Российские войска активизировались на Лиманском направлении. Количество атак здесь сравнялось по числу штурмов на Покровском.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терн, Макеевки, Новосадового и Белогоровки", - говорится в сообщении.

Для сравнения, на "горячих" направлениях - Покровском и Кураховском, ВСУ остановили 28 и 25 атак россиян соответственно. В частности, на Кураховском направлении активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме этого, враг атаковал в сторону Цукуриного, Горняка, Константиновки, Екатериновки и Желанного Второго.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары КАБ по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.

На Северском направлении украинские защитники отразили штурм российских захватчиков вблизи Выимки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.

На Времевском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций в районах Угледара, Екатериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Работино, Новоандреевки и Новоданиловки.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли двадцать шесть авиаударов тридцатью тремя КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.