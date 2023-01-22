Войска РФ обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В частности, в течение дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады.

Оккупанты открыли трижды минометный огонь по Новослободской громаде. Всего было зафиксировано 15 прилетов.

При этом по Шалигинской громаде противник ударил один раз из артиллерии.

"В обоих случаях без пострадавших и разрушений", - сообщил глава ОВА.

Напомним, 18 января российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две общины.

Кроме того 16 января российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.

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