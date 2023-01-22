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Війська РФ обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії

Фото: Війська РФ обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 22 січня, війська Росії обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВ Дмитра Живицького в Telegram.

Зокрема, протягом дня росіяни обстріляли Новослобідську та Шалигінську громади.

Окупанти відкрили тричі мінометний вогонь по Новослобідській громаді. Усього було зафіксовано 15 прильотів.

При цьому по Шалигінській громаді супротивник ударив один раз з артилерії.

"В обох випадках без постраждалих та руйнувань", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 18 січня російські окупанти завдали удару по Сумській області. Під мінометну атаку потрапили дві громади.

Крім того, 16 січня російські війська завдали 16 ударів по прикордонні Сумської області. В результаті під ворожий вогонь потрапили дві громади.

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Сумська областьОбстрілВійна Росії проти України