Россияне из минометов обстреляли две громады в Сумской области
В среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Россияне в течение дня обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую общины", - говорится в сообщении.
Живицкий рассказал о деталях обстрелов со стороны РФ:
- По Краснопольской общине враг открывал минометный огонь, 4 "прилета";
- Шалыгинская община тоже подверглась минометным обстрелам с территории России. Прилетело 15 мин. 120 мм калибра.
"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений"
Напомним, что в понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничье Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.
В воскресенье, 15 января, российские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 44 удара.
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