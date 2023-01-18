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Россияне из минометов обстреляли две громады в Сумской области

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Украина, Среда 18 января 2023 21:58
Россияне из минометов обстреляли две громады в Сумской области Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. Под минометную атаку попали две громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Россияне в течение дня обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую общины", - говорится в сообщении.

Живицкий рассказал о деталях обстрелов со стороны РФ:

  • По Краснопольской общине враг открывал минометный огонь, 4 "прилета";
  • Шалыгинская община тоже подверглась минометным обстрелам с территории России. Прилетело 15 мин. 120 мм калибра.

"В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений"

Напомним, что в понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничье Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две общины.

В воскресенье, 15 января, российские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 44 удара.

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