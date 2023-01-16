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Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области

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Сумская область, Понедельник 16 января 2023 22:18
Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области Фото: Оккупанты обстреляли две громады в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 16 января, российские войска нанесли 16 ударов по приграничью Сумской области. В результате под вражеский огонь попали две громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Россияне в течение дня обстреляли Шалигинскую и Дружбовскую громады", - написал он.

В частности, оккупанты открыли огонь по:

  • Шалигинской громаде из стрелкового оружия. Зафиксировано семь очередей.
  • Дружбовской громаде из минометов. Было осуществлено девять прилетов.

"Во всех случаях без жертв и пострадавших", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии и минометов несколько общин в Сумской области, нанеся в течение 14 января 63 удара. В результате вражеских атак ранение получил гражданский, есть разрушение и повреждение жилых домов.

Кроме того, 13 января россияне нанесли 55 ударов по приграничным районам Сумской области. Оккупанты использовали разные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников.

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