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Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области, есть раненый

Фото: Войска РФ обстреляли пограничники Сумской области (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Приграничье Сумской области подверглось обстрелу со стороны российских захватчиков. В результате ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил 19 обстрелов. Зафиксировано 87 взрывов. Россияне били из артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

Так, в результате минометной и артиллерийской атаки оккупантов на Белопольскую общину уничтожена ферма. В результате обстрела погибли более полусотни животных. Также поврежден трансформатор.

Кроме того, оккупанты обстреляли Юнаковскую громаду из миномета, САУ и артиллерии. После обстрела произошло возгорание пшеничного поля, а также поврежден частный жилой дом. Из-за атаки один человек получил ранения.

Также захватчики атаковали из минометов Новослободскую громаду, из-за чего повреждена ЛЭП.

К тому же в Хотинской громаде из-за минометного обстрела поврежден частный жилой дом и летняя кухня.

Кроме того, оккупанты обстреливали Краснопольскую, Эсманскую, Миропольскую, Великописаревскую и Зноб-Новгородскую громады.

Ситуация в Сумской области

После освобождения области от кафиров они почти каждый день обстреливают населенные пункты Сумской области, применяя дроны, минометы, артиллерию и другие виды вооружений. Поэтому недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

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