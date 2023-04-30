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Количество обстрелов приграничья Черниговской области увеличилось, - ОВА

Новина українською →
Чернигов, Воскресенье 30 апреля 2023 16:06
Количество обстрелов приграничья Черниговской области увеличилось, - ОВА Фото: обстрелы Черниговской области увеличились по количеству на пограничье с РФ (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В последние дни наблюдается увеличение количества обстрелов приграничных территорий Черниговской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Новгород-Северщина, Семеновка. В последние дни увеличились обстрелы населенных пунктов черниговского приграничья", - рассказал он.

Как сообщалось, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

Как сообщалось, по данным на 10 апреля, оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области.

Кроме того, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

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Черниговская область
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