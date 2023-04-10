РФ изменила тактику во время обстрелов Черниговской области: что известно

Оккупанты активизировали использование военно-воздушных сил для поражения целей на территории Черниговской области. За неделю в регионе зафиксировано 244 взрыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

По его словам, в частности, враг использует ракеты Х-59, ракеты воздух-земля, неуправляемые авиационные ракеты и авиационные бомбы ФАБ-500.

"За прошедшую неделю с территории Брянской области враг 24 раза обстрелял 9 населенных пунктов приграничья Черниговской области. Зафиксировано 244 взрыва", - привел статистику Чаус.

По его данным, в результате обстрелов 10 сел Новгород-Северского района остались без электроснабжения, некоторые и без газа. Один человек получил ранения.

"Уничтожены два дома, повреждены 19 сооружений частных домов, а также гражданская инфраструктура: мост, ФАП, пожарное депо, школа, ферма. К сожалению, травмированогражданского", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. Также увеличилась интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.

Кроме того, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.