Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ
Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ (GettyImages)
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"Россияне нанесли 60 ударов по приграничью. Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманской, Глуховской, Зноб-Новгородской общинам", - говорится в сообщении.
- По Эсманской общине противник избивал из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей;
- Белопольская община: враг из артиллерии обстрелял пограничные, 20 прилетов;
- Глуховскую общину россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов;
- Зноб-новгородская община тоже была под минометным огнем, 8 прилетов.
"Во всех случаях без пострадавших и разрушений", - добавили в ОВА.
Напомним, что сегодня, 25 января, российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.
Российские оккупанты обстреливают Сумскую область. Вчера вечером для атаки одного из городов региона они использовали осветительные снаряды.
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