Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ (GettyImages)

В среду, 25 января, российские военные обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"Россияне нанесли 60 ударов по приграничью. Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманской, Глуховской, Зноб-Новгородской общинам", - говорится в сообщении. По Эсманской общине противник избивал из САУ, 19 прилетов. А также в сторону приграничья открывал 7 автоматных очередей;

Белопольская община: враг из артиллерии обстрелял пограничные, 20 прилетов;

Глуховскую общину россияне обстреляли из минометов, 13 прилетов;

Зноб-новгородская община тоже была под минометным огнем, 8 прилетов. "Во всех случаях без пострадавших и разрушений", - добавили в ОВА.