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Россияне под вечер обстреляли Сумскую область из минометов

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Сумская область, Среда 25 января 2023 21:04
Россияне под вечер обстреляли Сумскую область из минометов Фото: россияне под вечер обстреляли Сумскую область из минометов (скрин видео общественное)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 января, российские военные к вечеру дважды обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК Север.

С 16:00 до 16:10 сообщили о 6 приходах в районе н.п. Строительное Глуховской общины. Потерь среди военных и гражданских нет. Удар был предварительно нанесен из миномета 120 мм.

С 18:40 до 19:05 было зафиксировано 8 приходов, вероятно, из такого же миномета, однако уже в районе н.п. Кренидовка Шосткинского района. Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, сегодня россияне также обстреляли здание городского совета и больницы в Бахмуте.

А в результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Запорожья погибла женщина.

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