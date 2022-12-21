Россияне ночью накрыли "Градами" Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник. Резниченко рассказал о последствиях атак врага: в Красногригорьевской и Марганецкой громадах избиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.

в Красногригорьевке загорелся пожар в частном секторе. Спасатели огонь уже укротили. "В других районах ночь была тихой - без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА. Россияне ночью накрыли "Градами" Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)