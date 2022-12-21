Россияне ночью накрыли "Градами" Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 21 декабря шесть раз направляли "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов. Люди невредимы", - отметил чиновник.
Резниченко рассказал о последствиях атак врага:
- в Красногригорьевской и Марганецкой громадах избиты с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.
- в Красногригорьевке загорелся пожар в частном секторе. Спасатели огонь уже укротили.
"В других районах ночь была тихой - без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Россияне ночью накрыли "Градами" Никопольский район / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, оккупанты 20 декабря обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.
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