Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть пострадавший
Российские оккупанты в ночь на 18 декабря пять раз обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Чиновник отметил, что захватчики попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.
"В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь, он остался лечиться дома", - отметил Резниченко.
Кроме этого, в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.
"В Марганецкой и Красногригоровской громадах люди невредимы. В остальных районах в течение ночи было несколько тревог, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.
Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, оккупанты в течение 17 декабря обстреляли приграничье Сумской области из разных видов вооружения. Всего было зафиксировано 20 вражеских "прилетов".
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