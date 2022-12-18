Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть пострадавший

Фото: Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря пять раз обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак врага пострадал гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Чиновник отметил, что захватчики попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской. "В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь, он остался лечиться дома", - отметил Резниченко. Кроме этого, в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия. "В Марганецкой и Красногригоровской громадах люди невредимы. В остальных районах в течение ночи было несколько тревог, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА. Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA)