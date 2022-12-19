Россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", артиллерией и "Градами": есть разрушения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Украинские защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью два вражеских дрона.

Кроме того, захватчики выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Они обстреляли города и села в трех общинах - Красногригорьевской, Мировской и Марганецкой.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако всюду много разрушений.

В Красногригорьевской общине повреждены 11 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линия электропередач.

Кроме того, из-за обстрела обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды. Аварийные бригады уже работают.

В Марганце вражеские снаряды повредили более 20 частных домов и хозяйственных построек, детско-юношескую спортивную школу, лицей, школу искусств и админздание. Повредили и несколько электросетей.

В частном подворье произошел пожар. Спасатели уже потушили огонь.

Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко вчера сообщал об обстреле Никопольского района и предупреждал, что россияне планируют новую атаку.

Кроме того, 18 декабря оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, пострадал гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.