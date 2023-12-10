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Войска РФ обстреляли Херсонскую область: есть пострадавшая

Фото: россияне обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации сегодня, 10 декабря, в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеского удара была ранена местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию.

"Под вражеский огонь попала Ивановка", - сообщили в ОВА.

По данным администрации, в результате вражеской атаки была ранена 52-летняя женщина. Ее госпитализировали. В настоящее время местные медики проводят дообследование.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезна, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Мы также сообщали, что российские военные сегодня также обстреляли Херсон, из-за чего в городе был ранен человек.

Ранее мы показывали, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.

Добавим, что 9 декабря в Херсоне из-за российских обстрелов получили ранения три человека.

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