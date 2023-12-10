Війська РФ обстріляли Херсонську область: є постраждала

"Під ворожий вогонь потрапила Іванівка", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, в результаті ворожої атаки було поранено 52-річну жінку. Її ушпиталили. Наразі місцеві медики проводять дообстеження.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Ми також повідомляли, що російські військові сьогодні також обстріляли Херсон, через що в місті було поранено людину.

Раніше ми показували, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Додамо, що 9 грудня в Херсоні через російські обстріли отримали поранення троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.