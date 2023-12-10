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Войска РФ обстреляли Херсон, есть раненый

Воскресенье 10 декабря 2023 16:02
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Войска РФ обстреляли Херсон, есть раненый Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки получил ранения один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Днем враг ударил по городу. Было попадание в жилую застройку", - говорится в сообщении.

В результате обстрела осколочные ранения головы и взрывную травму получил 37-летний мужчина. Его госпитализировали. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Обстрелы Херсона и области

Российские войска постоянно обстреливают Херсон и область. Ситуация с атаками правобережья захватчиками настолько серьезная, что находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, как правоохранители оказывали помощь женщине, пострадавшей от обстрела Херсона.

Кроме того, захватчики утром 5 декабря атаковали Херсон. Тогда в результате обстрела центра города два человека погибли, также были ранены.

Добавим, что 9 декабря в Херсоне из-за российских обстрелов получили ранения три человека.

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