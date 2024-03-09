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Силы ПВО за ночь сбили 12 "Шахедов": сколько всего дронов запустила РФ

Украина, Суббота 09 марта 2024 08:50
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Силы ПВО за ночь сбили 12 "Шахедов": сколько всего дронов запустила РФ Фото: силы ПВО сбили 12 из 15 "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 9 марта выпустила по Украине 15 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 12 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты запускали "Шахеды" из Чауды (Крым) и Приморско-Ахтарска (Россия).

Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей. Нашим защитникам удалось уничтожить 12 из 15 дронов.

К отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что еще известно о ночной атаке

О запуске и движении вражеских беспилотников Воздушные силы ВСУ сообщали с вечера 8 марта. Воздушная тревога охватила часть областей Украины, в частности, на востоке, севере и центре.

Во время воздушной тревоги в районе Кривого Рога раздались взрывы.

Позже глава Днепропетровской ОВА сообщил, что над Криворожским районом этой ночью сбили пять дронов. Но было попадание в предприятие, там возник пожар.

По данным местных властей, в результате атаки никто не пострадал.

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