ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ "Шахедом" ударили по предприятию в Днепропетровской области: возник пожар

Суббота 09 марта 2024 07:40
UA EN RU
Войска РФ "Шахедом" ударили по предприятию в Днепропетровской области: возник пожар Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь с 8 на 9 марта атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар на промышленном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Пять беспилотников сбили защитники неба над Криворожским районом этой ночью. Но было и попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар", - заявил глава Днепропетровской ОВА.

Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.


Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
Беспилотники ночью атаковали четыре региона РФ: подробности
Беспилотники ночью атаковали четыре региона РФ: подробности
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США