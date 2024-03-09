Войска РФ "Шахедом" ударили по предприятию в Днепропетровской области: возник пожар

Российские войска в ночь с 8 на 9 марта атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате удара возник пожар на промышленном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Пять беспилотников сбили защитники неба над Криворожским районом этой ночью. Но было и попадание по промышленному предприятию. Там возник пожар", - заявил глава Днепропетровской ОВА.

Сообщается, что спасатели оперативно потушили пожар. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.



