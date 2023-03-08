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Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области

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Сумская область, Среда 08 марта 2023 21:40
Войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области Фото: войска РФ обстреляли четыре общины в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 8 марта, российские войска обстреляли четыре общины в Сумской области из минометов, артиллерии и стрелкового автоматического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы территорий четырех общин - Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Юнаковской. Зафиксирован 21 "прилет", и одна "очередь" из стрелкового автоматического оружия", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: утром по территории общины совершен минометный обстрел - 8 "прилетов".
  • Юношеская община: россияне били из артиллерии (САУ) – 4 "прилета".
  • Великописаревская община: произведен обстрел из стрелкового автоматического оружия (1 "очередь"), в результате чего повреждено окно частного дома.
  • Шалыгинская община: был артиллерийский обстрел (9 "прилетов").

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено. Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - отметили в ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что сегодня российские войска обстреляли приграничье Сумской области из ствольной артиллерии.

Также ранее мы писали, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли две общины в Сумской области. Было зафиксировано 45 "прилетов" - из минометов и артиллерии:

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