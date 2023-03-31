Оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались сбежать в Херсон: есть пострадавшие

В пятницу, 31 марта, российские оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались сбежать в Херсон. По предварительной информации, получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Херсонской ОВА в Telegram .

"Под обстрел попали люди, которые пытались добраться до Херсона на лодке. Они плыли с дач, что на левом берегу Днепра. Предварительно ранены два человека", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на место происшествия выехали экстренные службы.

Напомним, сегодня оккупанты дважды обстреляли Марганецкую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии и беспилотника.

Кроме того, в Херсонской области во время работ по восстановлению электроснабжения погибли два энергетика.

Добавим, что ранее в лесу Херсонской области мужчина подорвался на вражеской мине.

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